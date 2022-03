அடேங்கப்பா.. வருமானத்திற்கு அதிகமாக 3,928% சொத்துக்களா? எஸ்.பி.வேலுமணியிடம் துருவி துருவி விசாரணை..!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி அமைச்சராக இருந்தபோது வருமானத்திற்கு அதிகமாக 58 கோடி ரூபாய் அதாவது 3928 % சொத்து சேர்த்துள்ளதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் எஸ்.பி.வேலுமணியிடம் சொத்து சேர்த்தது குறித்து பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பு தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அ.தி.மு.க ஆட்சியில் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் எஸ்.பி.வேலுமணி. இவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.

வருமானத்திற்கு அதிகமான சொத்து சேர்த்ததாக அவர் மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று காலை முதல் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு தொடர்புள்ள நிறுவனங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மாஜி அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு தொடர்புடைய 58 இடங்களில் மீண்டும் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகள் சோதனை

English summary

The case has been registered that former minister SB Velumani had amassed assets worth Rs 58 crore, or 3928%, in excess of his income when he was a minister. It has also been reported that the Anti-Corruption Police are conducting a serious investigation into various allegations regarding the addition of property to SB Velumani.