கோட்டைக்குள் நுழையும் அண்ணாமலை? அடடே..பொள்ளாச்சி குலுங்க குலுங்க பிரமாண்ட செட்.. உற்சாகத்தில் பாஜக!

கோவை : பொள்ளாச்சி சாலையில் பா.ஜ.க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்கும் மாநாட்டிற்கு, சட்டசபை வளாகம் மாதிரியில் பிரமாண்ட மேடை அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள பக்கோதிபாளையம் பிரிவில் நாளை பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இந்த மாநாட்டில் அண்ணாமலை பங்கேற்கிறார்.

இந்த மாநாட்டுக்காக சென்னை செயிண்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை வடிவில் மாநாட்டு முகப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில்,'பொள்ளாட்சியில் தாமரை ஆட்சி' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

BJP state president Annamalai is scheduled to attend a conference in Pollachi, Coimbatore tomorrow. The conference facade has been set up in the shape of Chennai St. George Fort for this conference.