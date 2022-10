கோவை கார் வெடிப்பு.. கைதானவர்கள் வீடுகளில் அதிரடி சோதனை.. சிறையில் தீட்டிய சதி?

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: கோவையில் கார் வெடித்த வழக்கில் கைதான 5 பேரிடம் 3வது நாளாக போலீஸ் காவலில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. 5 பேரின் வீடுகளில் சோதனை நடைபெற்ற நிலையில் மேலும் சிலரது வீடுகளில் என்ஐஏ சோதனை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது.

கோவை உக்கடம் கோட்டை சங்கமேஸ்வரர் கோயில் முன்பு கடந்த 23ம் தேதி மாருதி கார் வெடித்து வாலிபர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் பயங்கரவாதி சதியாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்தது.

இதனையடுத்து டிஜிபி சைலேந்திரபாபு, ஏடிஜிபி தாமரைக்கண்ணன் உள்ளிட்ட போலீஸ் உயரதிகாரிகள் கோவையில் முகாமிட்டு சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு பாதுகாப்பை பலப்படுத்த உத்தரவிட்டனர். மேலும் தடயவியல் துறை அதிகாரிகள் காரில் இருந்த தடயங்களை கைப்பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

