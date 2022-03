ஆப் மூலம் கடனா? வேண்டவே வேண்டாம்.. புகைப்படங்களை வெளியிட்டு மிரட்டல்.. 4 பேர் அதிரடி கைது

Coimbatore

கோவை : லோன் ஆப் மூலம் கடன் வாங்கியவரின் புகைப்படம் மற்றும் தகவல்களை உறவினர்கள், நண்பர்களுக்கு அனுப்பியதோடு, போனில் அழைத்து அவதூறாக பேசி மிரட்டல் விடுத்த இரு பெண்கள் உட்பட நால்வரை கோவை மாவட்ட சைபர் கிரைம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

முன்பெல்லாம் லோன் வாங்க வங்கிகளுக்கு லோ- லோவென அலைய வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்போது அதெல்லாம் தேவையில்லை.

இதற்கென ஏராளமான ஆப்ஸ் ஆன்லைனில் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. இவற்றை மொபைலில் டவுன்லோடு செய்து சில தகவல்களை அளித்தால். உடனடியாக கடன் கிடைக்கும், கூடவே தொல்லைகளும்...

Coimbatore district cyber crime police have arrested four people, including two women, for sending a photo and information of a borrower through a loan app to relatives and friends and threatening to call them on the phone.