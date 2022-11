உன்ன ஹீரோயின் ஆக்குறேன்.. மீண்டும் ‘பொள்ளாச்சி சம்பவம்’! ஆசை காட்டிய தயாரிப்பாளர்! அதிர்ந்த கோவை!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னர் நடைபெற்ற பொள்ளாச்சி பாலியல் சம்பவத்தை படம் எடுப்பதாகவும், அதில் நடிக்க வைப்பதாகக் கூறி, மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தயாரிப்பாளர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு இருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னயை சேர்ந்த மாணவி ஒருவர் சினிமா துறையில் ஆர்வம் உடையவர் சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல ஆண்டுகளாக முயன்று வருகிறது. கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு கோவை நவகரையில் உள்ள தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில் 'டிஎன் 41' என்ற முகநூல் பக்கத்தில் மூலம் பார்த்திபன் என்பவர் வெளியிட்ட நேர்காணல் விளம்பரத்தை பார்த்து 19.12.2019 தேதி பொள்ளாச்சி ராமகிருஷ்ணன் மேன்சன் என்ற தங்கும் விடுதிக்கு சென்று பார்த்திபனுடன் அறிமுகம் ஆகி உள்ளார்.

English summary

It has come as a shock that a producer has been arrested for sexually assaulting a student by claiming that he was filming the Pollachi sexual incident that took place in Coimbatore a few years ago and that he would make her act in it.