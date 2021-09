கோவை விமானப்படை பெண் அதிகாரி பலாத்காரம்.. வழக்கு விமானப்படைக்கு மாற்றம்.. கைதானவர் ஒப்படைப்பு

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: கோவையில் விமானப்படை பெண் அதிகாரியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக கைதான லெப்டினல் அமித்தேஷ் ஹர்முக் விமானப்படை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். அவர் மீதான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருந்து விமானப்படைக்கு மாற்றப்பட்டது. விமானப்படை சட்டப்படி, விமானப்படை அதிகாரிகளை காவல்துறை விசாரிக்க முடியாது.

கோவை பந்தய சாலை பகுதியில் விமானப் படை பயிற்சி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையத்தில் பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த 30 பேர் பயிற்சிக்காக வந்தனர்.

இந்நிலையில் கடந்த செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி தன்னை லெப்டினல் அமித்தேஷ் ஹர்முக் என்ற விமானப் படை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, 28 வயதான பெண் அதிகாரி ஒருவர் விமானப்படை பயிற்சி கல்லூரி அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தார்.

விளையாட்டின் போது காயமடைந்த அவர், ஓய்வுக்காக தனது அறைக்கு சென்ற போது பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாகவும், இந்த புகாரின் பேரில் நடவடிக்கை எடுக்க தாமதமாகி வந்ததால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் அதிகாரி கோவை காவல் துறையினரிடம் புகார் அளித்தார்..

கூடங்குளம் அணுஉலைக் கழிவுகளை அதன் வளாகத்திற்குள் சேமிக்க சபாநாயகர் அப்பாவு கடும் எதிர்ப்பு

English summary

coimbatore,: Rape of a female Air Force officer, Case transferred to Indian Air Force TN: an air force officer was arrested for allegedly raping a fellow woman officer at a training academy in coimbatore. the Indian Air Force (IAF) has been allowed to proceed with the court martial of the flight lieutenant.