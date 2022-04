கோவை : தனியார் நீட் பயிற்சி மையத்தில் மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை - போலீஸ் விசாரணை

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: தனியார் பயிற்சி மையத்தில் நீட் தேர்வுக்கு பயிற்சி பெற்று வந்த மாணவி ஒருவர் வகுப்பறையில் தூக்குப் போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்கொலை செய்து உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட மாணவியின் பெயர் ஸ்வேதா என்பதாகும். இவர் கோவை சீரநாயக்கன்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆவர்.

கோவில்பாளையம் அடுத்துள்ள கொண்டயம்பாளையத்தில் உள்ள வாரி மெடிக்கல் அகாடமி என்ற நீட் தேர்வுக்கான பயிற்சி மையத்தில் படித்து வந்தார்.

English summary

