கோவை, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் எத்தனை வாக்காளர்கள்? ஆண்கள், பெண்கள் எவ்வளவு.. வெளியான பட்டியல்

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை: தமிழகத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், கோவை மாவட்டத்தில் 31,33,128 வாக்காளர்களும், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 23 ,89,614 வாக்களர்களும் உள்ளனர்.

01.01.2022ஆம் தேதியை தகுதிநாளாகக் கொண்டு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் செய்ய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஆணையிட்டதன் அடிப்படையில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மாவட்டங்களில் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அங்கீகரிக்கபட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் வாக்கானர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் மற்றும் திருத்தத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு அதன் பேரில் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் இன்று கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரால் வெளியிடப்பட்டது.

அவசர ஆலோசனை! தமிழ்நாட்டில் தீவிர லாக்டவுனா? மீண்டும் மீட்டிங் போட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்.. ஏன்?

English summary

As per the final voter list released in Tamil Nadu, there are 31,33,128 voters in Coimbatore district and 23,89,614 voters in Tirupur district.