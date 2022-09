’காதல் மன்னன்’ பெண்கள் வாழ்க்கையை சீரழித்த ப்ளேபாய்! கொங்கு இளைஞர் எழுச்சி பேரவை நிர்வாகி மீது புகார்

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : அடுத்தடுத்து பல பெண்களை ஏமாற்றி திருமணம் செய்ததாக கொங்கு இளைஞர் எழுச்சி பேரவை என்ற அமைப்பை சேர்ந்த நபர் மீது கோவையில் இரண்டு இளம் பெண்கள் புகாரளித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவாரூரை சேர்ந்த தீபா மற்றும் நாமக்கல் பகுதியை சேர்ந்த உமா ஆகிய இரண்டு பெண்கள் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று புகார் ஒன்றை அளித்தனர்.

அதில் கரூர் மாவட்டம் பரமத்தி அடுத்த நல்லிபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த கருணாநிதி - நிர்மலா தம்பதியரின் மகனான பார்த்திபன் தான் தனியார் வங்கியில் மேலாளராக பணியாற்றி வருவதாக கூறியுள்ளார்.

The incident of two young women in Coimbatore has created a sensation in Coimbatore, where two young women filed a complaint against a person belonging to the Kongu ilaignar peravai for cheating many women and marrying them.