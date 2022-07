Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் 6 மாதங்களில் தொடங்கப்படும் என்று மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணிகள்.. இன்னும் 6 மாதத்தில் தொடங்கும்! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்!

கோவை மதுக்கரை வட்டாரப் பகுதியில் வருமுன் காப்போம் திட்டம், காசநோய் கண்காணிப்பு மற்றும் நடமாடும் கதிர்வீச்சு வாகனம், துணை சுகாதார நிலையம், ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனைக்கான புதிய எந்திரம் உள்ளிட்டவவற்றை மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார். இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன், மாவட்ட சுகாதார துறை இயக்குநர் அருணா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

English summary

construction of Madurai AIIMS Hospital will start in 6 months. M. Subramanian said that when Union Health Minister Mansukh Mandavia came to Tamil Nadu, there was a request to set up an AIIMS hospital in Coimbatore as well.