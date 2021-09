கோவையில் ஒரே கல்லூரியில் 49 மாணவர்கள் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்பு..கேரள மாணவர்களால் வந்த வினை

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: கோவையில் உள்ள தனியார் நர்சிங் கல்லூரி மாணவர்கள் 46 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கேரள மாணவர்களால் கொரோனா பரவி உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது. கேரள மாணவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த 46 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கேரள எல்லையை ஒட்டி உள்ள கன்னியாகுமரி, தென்காசி, தேனி, கோவை, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில், கன்னியாகுமரியும், கோவையும் மட்டுமே சமவெளி பகுதியை எல்லைகளாக கொண்டவை ஆகும். இதன் காரணமாக இந்த இரண்டு மாவட்டங்களில் ஏராளமான வழிகளில் கேரளாவிற்கு செல்வதற்கு உள்ளன. இதனால் சோதனை செய்வதும் அதிகாரிகளுக்கு சவாலாக உள்ளது. இதன் காரணமாக கேராளவில் இருந்த தமிழகம் வருபவர்களால் தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

குறிப்பாக கோவை மாவட்டம் கேரள எல்லையை அதிகம் பகிர்வதால் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. கொரோனா பாதிப்பு அங்கு குறையவே இல்லை. குறிப்பாக கோவை நகரமே கேரளாவில் இருந்து வரும் மாணவர்கள்,. வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களால் கொரோனா பாதிப்பை அதிகம் சந்தித்து வருகிறது.

ஊசி மூலம் குழந்தைகளுக்கு கோழி ரத்தம்.. சீனாவில் பிரபலமாகி வரும் 'சிக்கன் பேரண்டிங்’!

English summary

The incident in which 46 students of a private nursing college in Coimbatore were diagnosed with corona infection has come as a shock. There is a complaint that corona is spread by Kerala students.