கோவை மக்களுக்கு குஷியான செய்தி.. குறைகிறது கொரோனா.. 4 மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு பலியும் இல்லை

Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று குறைந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து காணப்பட்டது. இதன் காரணமாக கோவை மாவட்டம் தொற்றிலும், உயிர் பலியிலும் மாநிலத்தில் முதல் இடத்தை பிடித்தது.

கோவை மட்டுமில்லாமல் அதன் அண்டை மாவட்டங்கள் உட்பட 11 மாவட்டங்கள், தனி பட்டியலில் வைக்கப்பட வேண்டிய நிலை உருவானது. அவற்றுக்கு ஊரடங்கு தளர்வில் குறைவான தளர்வுகள் வழங்கியது அரசு.

English summary

Corona infection has declined in Coimbatore district. This makes people happy. Corona infection was on the rise in Coimbatore district. Due to this, Coimbatore district was ranked first in the state in terms of epidemics and deaths. Eleven districts, including Coimbatore and its neighboring districts, had to be placed on a separate list. The government gave them less relaxation in lockdown then.