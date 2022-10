துவங்கும் என்ஐஏ விசாரணை.. கோவை கார் வெடிப்பில் கைதான 5 பேருக்கு நீதிமன்ற காவல்.. கோர்ட் உத்தரவு

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு வழக்கில் கைதான 5 பேரிடம் 3 நாள் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். இந்த விசாரணை இன்று முடிவடைந்த நிலையில் 5 பேரையும் நவம்பர் 8 ம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க கோவை நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டது. என்ஐஏ விசாரணையை துவங்கும் நிலையில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவையில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் கடந்த 23ம் தேதி அதிகாலையில் சென்ற கார் திடீரென்று வெடித்து சிதறியது. இதில் கோவிலின் முன்பகுதி சேதமடைந்தது. மேலும் காருக்குள் இருந்த நபர் இறந்தார்.

இது முதலில் எதிர்பாராத வகையில் நிகழ்ந்த விபத்தாக இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகித்தனர்.

இருப்பினும் இதில் சில மர்மங்கள் இருந்தன.

