சுபஸ்ரீ கொலை? கணவருக்கு மாலை.. ஜக்கியை போலீஸ் விசாரிக்கனும்! மோடி ஈஷா வந்துள்ளார் - முத்தரசன் பகீர்

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: ஜக்கி வாசுதேவின் ஈஷா யோகா மையத்திற்கு சென்ற பெண் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தயங்காமல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்து இருக்கிறார். ஜக்கி வாசுதேவை அழைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் முத்தரசன் கோவையில் உள்ள தங்கள் கட்சியின் மாவட்ட குழு அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், ஈஷா மீது பல்வேறு புகார்கள் வருகின்றன.

தற்கொலை, நில ஆக்கிரமிப்பு, வனவிலங்கு வேட்டை என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் நிலுவையில் உள்ளன. கடந்த டிசம்பர் 11 முதல் 18 வரை சைலண்ட் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் சுபஸ்ரீ ஈசாவில் பயிற்சிக்காக வருகிறார்.

ஜக்கிக்கு தலைவலி! “பூதாகரம்” எடுத்த சுபஸ்ரீ மரணம்! ஈஷா மைய மர்மங்களை விசாரிக்கக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்

English summary

CPI Mutharasan on Subhashree death in Isha yoga center in Kovai Communist Party of India State Secretary Mutharasan has said that Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin should take action without hesitation about the woman died mysteriously who went to Jaggi Vasudev's Isha Yoga Center. He insisted that the police should call Jagii Vasudev and conduct an investigation.