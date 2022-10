பிரச்சினை ஓபிஎஸ்ஸே இல்லை! எடப்பாடி கோட்டையில் வேட்டு வைக்கும் ‘மின்சார கண்ணா’! கலங்கிப் போன இபிஎஸ்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கொங்கு மண்டலம் தனது கோட்டை என அதிமுக இடைக்கால பொது செயலாளரான எடப்பாடி பழனிச்சாமி உறுதியாக இருக்கும் நிலையில் அதனை சரிக்ஓபிஎஸ் எடுத்த முயற்சிகள் பலனளிக்கவில்லை. அதே நேரத்தில் திமுக தரப்பில் அமைச்சர் ஒருவர் எடுத்த அஸ்திரங்களால் பல நிர்வாகிகள் கட்சி தாவ தயாராக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எப்போதும் தலைவலி தான். ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா, டிடிவி தினகரன், ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கை, தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு விவகாரம் என அடுத்தடுத்து ஏதாவது ஒரு சிக்கல் எழுந்து வருகிறது.

மேலும் அவரது ஆதரவாளர்களும் அடுத்தடுத்து நெருக்கடிகளில் சிக்கித் தவிக்கின்றனர். எஸ்பி வேலுமணி மீதான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு, தற்போது ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.ஜயபாஸ்கர் சிக்கி உள்ளது, பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் தங்க கவச விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ் நெருக்கடி என ஏதாவது ஒரு விவகாரங்கள் அடுத்தடுத்து வந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன.

எடப்பாடி பழனிசாமி மீது வழக்குப்பதிவு? - அமைச்சர் ரகுபதி சொன்ன பதில்! லகான் முதல்வர் ஸ்டாலின் கையில்!

English summary

While AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami is adamant that Kongu region is his stronghold, attempts by OPS to correct it have not been fruitful. At the same time, many administrators are said to be ready to defect to the DMK due to the astras taken by a minister from the DMK side.