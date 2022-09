ஆ.ராசா வந்தால் ஆர்ப்பாட்டம்.. கறுப்புக் கொடியுடன் தயாரான பாஜக.. திடீரென பயணம் ஒத்திவைப்பு!

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: திமுக விழாக்களில் பங்கேற்பதற்காக நீலகிரி வரவிருந்த ஆ.ராசாவுக்கு பாஜக சார்பாக கறுப்புக்கொடி காட்ட திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், அவரது பயணம் திடீரென ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சில வாரங்களுக்கு முன் திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பாராட்டு விழாவில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா கலந்து கொண்டார். அப்போது ஆ.ராசா பேசுகையில், இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ சூத்திரன்தான், நீ பஞ்சமன்தான். இந்துவாக இருக்கும் வரை தீண்டத்தகாதவன் தான். சூத்திரன் என்றால் விபச்சாரியின் மகன் என்று இந்து மதம் சொல்கிறது. அப்படி என்றால் இங்கு எத்தனை பேர் விபச்சாரி மகனாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

இதற்கு பாஜக, அதிமுக மற்றும் அதன் ஆதரவு கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பாஜக தரப்பில் போராட்டங்களும் நடைபெற்றன. இதுமட்டுமல்லாமல் மாநிலம் முழுவதும் பாஜக சார்பாக ஆ.ராசா மீது காவல் நிலையத்தில் புகாரளிக்கப்பட்டது.

English summary

