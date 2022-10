கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பில் இறந்த ஜமேஷின் வீட்டில் வெடி மருந்து.. டிஜிபி சைலேந்திர பாபு பர பர தகவல்

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: காரில் கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் உயிரிழந்த நபரை அடையாளம் காணப்பட்டு உள்ள நிலையில் ஏற்கனவே அவர் என்.ஐ.ஏ. விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர் என்றும், அவரது காரில் ஆணிகள் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை மாவட்டம் உக்கடத்தில் இன்று அதிகாலை மாருதி கார் திடீரென வெடித்து விபத்துக்கு உள்ளானது. காரில் இருந்த கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்ததில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக முதற்கட்ட தகவல் வெளியானது.

விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த ஒருவர் உடல் கருகி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற போலீசார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம் சதியாகவும் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தீவிர விசாரணை தேவை-எச்.ராஜா

English summary

The man Jamesh Mubin has already identified who died in the accident in which the gas cylinder exploded in the car. DGP Shailendra Babu said that he was questioned and nails and explosive were seized from his car and home.