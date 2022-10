கோவையை கலங்க வைத்த கார் சிலிண்டர் விபத்து! இலங்கை தாக்குதல் கும்பலுடன் தொடர்பா? வெளிவந்த பரபர தகவல்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : இலங்கை தேவாலய குண்டு வெடிப்பு தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட முகமது அசாருதீனை சிறையில் சந்தித்ததாக கோவை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஃபெரோஸ் ஒப்புகொண்டுள்ள நிலையில், கோவை கார் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது குறித்து தனிப்படை காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், ஃபெரோஸ் கேரளா சென்றதும் அங்கு சிறையில் இருந்தவர்களை சந்தித்ததும் அம்பலமாகியுள்ளது.

கோவையில் மிகவும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கார் சிலிண்டர் வெடிப்பில் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு உபா சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று முன் தினம் அந்த ஐந்து பேரையும் மூன்று நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது.

இந்த நிலையில் அதே வழக்கில் ஆறாவதாக கைது செய்யப்பட்ட அப்சல் கான் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில், அப்சல்கானை நவம்பர் 10ஆம் தேதி வரை 14 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு- கோவையில் என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள்-டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை!

English summary

While Feroze, who was arrested in the Coimbatore case, has admitted that he met Mohammad Azharuddin, who was arrested in connection with the Sri Lankan church blast, in the Coimbatore case, in the investigation conducted by the Special Police Force regarding the Coimbatore car cylinder explosion accident, it has been revealed that Feroze went to Kerala and met the people who were in jail there.