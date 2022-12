எம்பி தேர்தலில் வெல்வது இருக்கட்டும்.. பாஜக உறுப்பினர் எண்ணிக்கை எவ்வளவு.. செந்தில் பாலாஜி அட்டாக்!

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: ரஃபேல் வாட்ச் விவகாரம் மூலம் தமிழக அமைச்சர்களின் ஊழலை வெளியே கொண்டு, வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 25 தொகுதிகளில் பாஜகவை வெற்றிபெற வைப்போம் என்று அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியிருந்தார். இதற்கு, தமிழகத்தில் பாஜகவின் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை எவ்வளவு, நகராட்சி தேர்தலில் எத்தனை சேர்மனை பாஜக வென்றது என்பதை கூறுமாறு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

மின்சாரத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி - பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இடையிலான வார்த்தைப் போர் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. ரஃபேல் வாட்ச் விவகாரத்தில் செந்தில் பாலாஜி எழுப்பி வரும் கேள்விகளுக்கு, இதுவரை அண்ணாமலை சரியான பதிலை அளிக்க முடியாமல் திணறி வருகிறார்.

இதனிடையே கோவைக்கு வந்த அண்ணாமலை, வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ரஃபேல் வாட்ச் மூலமாக 25 தொகுதிகளில் பாஜக வெற்றிபெறும் என்று பேசி இருந்தார். ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சியிலேயே மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட காது கேளாதவர்களுக்கான தொழில்நுட்ப கருவியின் விலையை பல மடங்கு உயர்த்தி கூறியது சர்ச்சையை கிளப்பியது.

உங்க விருப்பத்தை மீறி எந்த திட்டமும் வராது.. விவசாயிகளுக்கு உறுதி கொடுத்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி!

English summary

Annamalai, the party's state president, had said that he would bring out the corruption of Tamil Nadu ministers through the Rafale watch issue and make the BJP win 25 seats in the upcoming parliamentary elections. To this, Minister Senthil Balaji has responded by asking how many members BJP has in Tamil Nadu and how many chairmen BJP has won in municipal elections.