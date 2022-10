இத்தனை பேரா? நீ சென்னா கேட்க மாட்ட! ஹாஸ்பிட்டலில் நீண்ட கத்தி! துடிதுடித்து மாண்ட நான்சி! ஷாக் கோவை!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் மருத்துவமனை வளாகத்தில் செவியிலியர் பணியில் இருந்த மனைவியை கணவனே கொடூரமான முறையில் பலபேர் முன்னிலையில் கொலை செய்திருக்கும் சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு கோவை தனியார் மருத்துவமனையில் பணியில் இருந்த செவிலியரை கணவர் கத்தியால் குத்திக் கொன்றதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றனர்.

கோவை சிவானந்தா காலனி பகுதியை சேர்ந்த வினோத். இவரது மனைவி நான்சி. நான்சி பாப்பநாயக்கன்பாளையம் பகுதியிலுள்ள குப்புசாமி நாயுடு மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

English summary

The incident where the husband brutally killed his wife who was working as a nurse in the hospital complex in Coimbatore in front of many people has caused a lot of shocks.