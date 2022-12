"அண்ணாமலை தேசபக்தி வாட்ச்.." வானதியிடம் வந்து விழுந்த கேள்வி.. சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா?

Coimbatore

oi-Mani Singh S

கோவை: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தனது கையில் கட்டியிருந்த வாட்ச் விவகாரம் பேசுபொருளாக மாறியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக பேசிய வனதி சீனிவாசன், நாட்டில் ஆயிரம் பிரச்சினை இருக்கும் போது இதையெல்லாம் விவாத பொருளாக்க வேண்டுமா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தனது கையில் கட்டியிருந்த வாட்ச் தற்போது விவாதத்துக்கு உள்ளாகி உள்ளது. ரபேல் எனும் அந்த வாட்சின் விலை ரூ.3.50 லட்சம் என கூறப்படுகிறது.

இந்த வாட்ச் ரபேல் விமானத்தின் பாகங்கள் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாட்ச் தொடர்பாக வழக்கம்போல் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கும், அண்ணாமலைக்கும் இடையே கருத்து மோதல் உருவானது.

அண்ணாமலை ரபேல் வாட்ச் விவகாரம்.. சீனுக்கு வந்த காயத்ரி ரகுராம்.. என்ன இப்படி சொல்றாங்களே!

English summary

While the issue of the watch worn by Tamil Nadu BJP leader Annamalai has become a topic of conversation, Vanathi Srinivasan, who spoke about it, said, "When there are a thousand problems in the country, should we make all this a topic of discussion?" He has questioned.