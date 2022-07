கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் ஹீரோ ரஜினி? இளையராஜா பற்றி கேள்வி..தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே உள்ளேன்-வைரமுத்து

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : இளையராஜாவிற்கு நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை நியமன உறுப்பினர் பதவி வழங்கப்பட்டது தொடர்பாக செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில் நான் இந்த கேள்விக்கு தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியில் இருக்கிறேன் என பதிலளித்ததோடு, கள்ளிக்காட்டு இதிகாசத்தை படமாக்கும் பொழுது நடிகர் ரஜினிகாந்தை கதாநாயகராக ஆக்கினால் நன்றாக இருக்கும் என கவிஞர் வைரமுத்து கூறியுள்ளார்.

தமிழ் திரையுலகில் கவிப்பேரரசு என அழைக்கப்படும் வைரமுத்துவிற்கு இன்று 70ஆம் ஆண்டு பிறந்த நாள் கோவையில் கொண்டாடப்பட உள்ளது.

அவர் திரை உலகிற்கு வந்து 50 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் அவரது பிறந்த நாளை "வைரமுத்து இலக்கியம் 50" என கோவை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நிகழ்ச்சி காளப்பட்டி பகுதியில் உள்ள சுகுணா கலையரங்கத்தில் நடைபெற உள்ளது.

’காளிமுத்து பேரன்..செந்தமிழனின் மாவீரன்’..! சீமான் மகனை நெகிழ்ந்து பாராட்டிய வைரமுத்து! என்ன காரணம்?

English summary

kavignar Vairamuthu said that it would be good if actor Rajinikanth was cast as the protagonist while filming the kallikattu ithikasam