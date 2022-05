கோடநாடு கொலை வழக்கு...3வதுநாளாக பூங்குன்றனிடம் தனிப்படை போலீஸ் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு தொடர்பாக ஜெயலலிதாவின் நேர்முக உதவியாளராக இருந்த பூங்குன்றனிடம் தனிப்படை காவல் துறையினர் மூன்றாவது நாளாக இன்றும் விசாரணை மேற்கொண்டனர். கடந்த வாரம் 2 நாட்கள் பல மணிநேரம் பூங்குன்றனிடம் விசாரணை நடைபெற்ற நிலையில் இன்றும் விசாரணை நடைபெறுகிறது.

நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகரி அருகே முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான கொடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில், கடந்த 2017இல் கொலை, கொள்ளை சம்பவம் நடந்தது. இந்த வழக்கு ஊட்டி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. இவ்வழக்கு தொடர்பாக கேரளாவை சேர்ந்த சயான், வாளையார் மனோஜ் உள்பட 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, ஜாமீனில் உள்ளனர்.

இவ்வழக்கில் கடந்தாண்டு ஆகஸ்டு மாதம் முதல் மறு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. 5 தனிப்படைகள், கோவை, சேலம், நீலகிரி, கேரளா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 220க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர்.

Kodanadu estate murder case: (கோடநாடு கொள்ளை வழக்கு பூங்குன்றனிடம் விசாரணை) Police are investigating on 3rd day Jayalalithaa's former PA of Poongunran in connection with the Kodanadu murder and robbery case in Coimbatore.