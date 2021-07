ஸ்டாலின் ஆட்சி.. ஆன்மிகவாதிகளுக்கு 'பொற்காலமாக' இருக்கும்.. அமைச்சர் சேகர் பாபு அதிரடி பேச்சு

Coimbatore

oi-Vigneshkumar

கோவை: ஆன்மிக பெருமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்து ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சிக் காலம் ஆன்மிகவாதிகளின் பொற்காலம் எனப் பாராட்டும் வகையில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல்பாடுகள் இருக்கும் என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அறநிலையத்துறை அமைச்சராக சேகர்பாபு பொறுப்பேற்றது முதலே பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை அவர் தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறார். மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கோயில்களில் தொடர் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

மேலும், கோயில் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உறுதி அளித்துள்ளார். அவரது செயல்பாடுகளைப் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து பாராட்டி வருகின்றனர்.

சட்டசபையில் கருணாநிதியின் உருவப்படம் .. ஆக. 2ல் திறந்து வைக்கிறார் குடியரசுத் தலைவர்

English summary

Minister Sekarbabu assured the DMK period will be a golden age for Hindus. Minister Sekarbabu also said that temporary temple employees will become a permanent employee in 3 months