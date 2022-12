"காதுகள் பாவமில்லையா" ரூ.345 மெஷினின் விலை ரூ.10 ஆயிரமா? அண்ணாமலை மீது செந்தில் பாலாஜி அட்டாக்!

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: பொள்ளாச்சியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட உபகரணங்களின் விலையை பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உயர்த்தி கூறிய சர்ச்சை குறித்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். அதேபோல் அண்ணாமலையின் ஐம்புலன்களிலும் பெரும் பொய்களே என்றும் காதுகள் பாவமில்லையா என்று கிண்டலாக பதிவிட்டுள்ளார்.

கோவை தெற்கு மாவட்ட பாஜக சார்பாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி தனியார் திருமணம் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கலந்துகொண்டு, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

மொத்தம் 95 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு காது கேட்கும் கருவி, செயற்கைக் கால் உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில் அண்ணாமலை கூறுகையில், மாற்றுத்திறனாளிகள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்ற எண்ணத்தில் பாஜக உதவி செய்யவில்லை. இங்கே அனைவரும் சமமானவர்கள். ஒருவேளை உங்களுக்கு கஷ்டமிருந்தால் கூட, அந்த கஷ்டம் நிரந்திரம் கிடையாது.

English summary

Minister Senthil Balaji has tweeted about the controversy over BJP state president Annamalai raising the price of equipment provided to differently-abled persons in Pollachi. Similarly, he has sarcastically posted that there are many lies spoken by Annamalai.