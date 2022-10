கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு..களத்தில் இறங்கிய தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு.. நடந்தது என்ன? தீவிர விசாரணை

Coimbatore

கோவை: காரில் கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவம் தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு அமைப்பினர் கோவையில் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். கார் வெடித்த சம்பவம் தொடர்பாகவும் ஜமேஷா முபீனின் பின்னணி குறித்தும் என்ஐஏ காவல்துறையினர் தனித்தனி குழுக்களாக விசாரணை செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோவை உக்கடம் அருகே உள்ள கோட்டைமேடு வழியாக கடந்த 23-ம் தேதி அதிகாலை 4.10 மணி அளவில் சென்ற மாருதி கார், சங்கமேஸ்வரர் கோயில் முன்புள்ள வேகத் தடையை கடந்தபோது திடீரென வெடித்து தீப்பிடித்தது. காரில் 2 சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் இருந்ததும், அதில் ஒரு சிலிண்டர் வெடித்ததால் தீ விபத்து ஏற்பட்டதும், காரை ஓட்டிவந்த உக்கடம் ஜி.எம்.நகரை சேர்ந்த ஜமேஷா முபீன் என்பவர் உயிரிழந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

டிஜிபி சைலேந்திர பாபு, கூடுதல் டிஜிபி தாமரைக்கண்ணன் ஆகியோர் கோவை வந்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். தடயவியல் நிபுணர்கள், வெடிகுண்டு நிபுணர்களும் வந்து தடயங்களை சேகரித்தனர். உடைந்த காரின் உதிரிபாகங்கள், அங்கு சிதறிக் கிடந்த ஆணிகள், கோலி குண்டுகள் உள்ளிட்டவற்றை கைப்பற்றி ஆய்வுக்கு அனுப்பினர்.

NIA investigation Coimbatore car cylinder explosion The National Investigation Agency has started an investigation in Coimbatore regarding the gas cylinder explosion incident in the car. It has been reported that the NIA police are investigating the car blast incident and the background of Jamesha Mubeen in separate teams.