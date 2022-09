கோவையில் நாளை பாஜக ஆர்ப்பாட்டம்.. அனுமதி மறுத்த காவல்துறை.. அடுத்தது என்ன?

Coimbatore

கோவை: கோவையில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை காரணமாக பாஜக-வினரின் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்துள்ளனர்.

கோவை பீளமேடு பகுதியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு இந்து முன்னணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக மாவட்ட தலைவர் பாலாஜி உத்தம ராமசாமி கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசாவை மிரட்டும் வகையில் பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது.

இதுகுறித்து பீளமேடு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து பாலாஜி உத்தம ராமசாமியை கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி 15 நாள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைத்தனர். அவரது கைதை கண்டித்து 100க்கும் மேற்பட்ட பாஜக-வினர் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களும் கைது செய்யபபட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

English summary

Due to the law and order problem in Coimbatore, the police have denied permission to the protest demonstration of BJP people.