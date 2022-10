தயாராக இருந்த ‘ஹிட்லிஸ்ட்’! துப்பாக்கி பட பாணியில் துப்பு துலக்கிய போலீஸ்! கோவையின் ஸ்லீப்பர் செல்?

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் கார் வெடித்த வழக்கில் ஜமேஷா முபின் என்பவர் உடல் கருகி உயிரிழந்த நிலையில் முபின் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் ஒரே நேரத்தில் ஐந்து இடங்களில் தாக்குதல் நடத்த சதி திட்டம் தீட்டி இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கோவை கோட்டைமேடு சங்கமேஸ்வரர் கோவில் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை மாருதி காரில் சிலிண்டர் வெடி விபத்தில் கோட்டைமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த ஜமேசா முபின் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். இந்நிலையில் அவரது வீட்டில் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்ட போது அங்கு வெடிபொருள் தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டது.

இதன் தொடர்ச்சியாக அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்தபோது மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் மர்ம பொருளை எடுத்துச் செல்லும் காட்சிகள் பதிவாகி இருந்தது அதன் அடிப்படையில் உக்கடம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

சீறிய அண்ணாமலை.. மீட்டிங் போட்ட ஸ்டாலின்.. கோவை சம்பவத்தில் அரசியல்? என்ன நடக்கும்?

English summary

Jamesha Mubin's body was charred to death in the car blast case in Coimbatore, and the police suspect that Mubin and his accomplices may have hatched a conspiracy to attack five places at the same time.