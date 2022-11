சபரிமலை சீசன்..ஆந்திரா, தெலுங்கானா ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. கோவை வழியாக ஸ்பெஷல் ரயில்கள்

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: சபரிமலை சீசன் தொடங்கி உள்ளது. இதனால் மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரம், தெலங்கானா மாநிலங்களில் இருந்து கோவை வழித்தடத்தில் கேரளாவிற்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கார்த்திகை மாதம் பிறந்தாலே ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் இருக்க தொடங்கி விடுவார்கள். சாமியே..சரணம் ஐயப்பா என்ற கோஷம் எங்கும் எதிரொலிக்கும். காலை மாலை இரண்டு வேளை குளித்து விட்டு பய பக்தியோடு கோவிலுக்கு சென்று சாமி கும்பிடுவார்கள்.

கேரளா மாநிலம் சபரிமலையில் உள்ள ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய தமிழகம் மட்டுமல்லாது ஆந்திரா, தெலங்கானா

மாநிலங்களில் இருந்து பல வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்களும் மாலை அணிந்து வருவார்கள். இதன் காரணமாக ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகளை தமிழக அரசு இயக்குகிறது. அதே போல ரயில்வே துறையும் சிறப்பு ரயில்களை இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது.

English summary

Sabarimala season has started. It has been announced that special trains will be run from Maharashtra, Andhra Pradesh and Telangana to Kerala on the Coimbatore route. Secunderabad-Kollam, operated on November 20, December 4 and 18 and January 8 all sundays departure 4 p.m.