என்.ஐ.ஏ + உளவுத்துறை இரண்டிலும் குறைபாடுகள்.. முதலில் ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்.. விளாசிய கே.பாலகிருஷ்ணன்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : உளவுத்துறை, என்.ஐ.ஏ அமைப்புகளில் உள்ள குறைபாடுகளைக் களைவது பற்றி அரசு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அரசியல் ஆதாயம் தேட வேண்டும், அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு பந்த் போன்ற போராட்டங்கள் அவசியமற்றது என்றும் சி.பி.ஐ.எம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கே.பாலகிருஷ்ணன், கோவையில் இப்படியொரு சம்பவம் நடக்கப்போகிறது என்று, என்ஐஏவுக்கும் தெரியவில்லை, உளவுத்துறைக்கும் தெரியவில்லை எனும்போது, இரண்டு அமைப்புகளிலும் உள்ள குறைபாடுகளை எதிர்காலத்தில் களைந்தால்தான் தமிழ்நாட்டில் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இனி இந்தி தெரிந்தால் மட்டுமே மத்திய அரசு வேலை? 'மூர்க்கத்தனமான செயல்பாடு’ - கொந்தளித்த பாலகிருஷ்ணன்!

English summary

CPIM State Secretary K.Balakrishnan has said that when the NIA of Central Government and the Intelligence of State Government do not know that such an incident is going to happen in Coimbatore, terrorist activities in Tamil Nadu can be controlled only if the deficiencies cleared in both organizations.