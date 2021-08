அடேங்கப்பா.. குலுங்கிய கோவை ஏர்போர்ட் வளாகம்.. வேலுமணியை வரவேற்க வண்டி வண்டியாக வந்த அதிமுகவினர்

Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு கோவை விமான நிலையத்தில், அக்கட்சி சார்பில் பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

100க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களில் வந்திருந்த அதிமுக தொண்டர்கள், வேலுமணியை வாழ்த்தி கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

எஸ்பி வேலுமணிக்கு சொந்தமான 53 இடங்களுக்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில், சில தினங்கள் முன்பு தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி சோதனைகள் நடத்தியது.

அன்று திமுக...இன்று அதிமுக ... சட்டசபை வெளிநடப்பு....ஆட்சி மாறினாலும் காட்சி மாறவில்லை

English summary

AIADMK ex-minister SP Velumani was accorded a grand welcome on behalf of the party at the Coimbatore airport. AIADMK volunteers in more than 100 vehicles chanted slogans congratulating Velumani.