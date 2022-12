ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரை தாக்கி வழிப்பறி.. கேள்விக்குறியாகும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு.. கொதித்த வேலுமணி!

Coimbatore

கோவை : கோவையில் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் தாக்கப்பட்டு, வழிப்பறி செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி கொந்தளித்துள்ளார்.

கோவை மாநகர் முழுவதும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அதிகம் நடைபெற்று வருவதும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி வருவதும் கவலை அளிக்கிறது என்று எஸ்.பி.வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு அதிகரித்துவிட்டதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ச்சியாக குற்றம்சாட்டி வருகிறார். நேற்று கூட தமிழகத்தில் நடப்பது ஆட்சியா? காட்டாட்சியா எனச் சீறி இருந்தார் ஈபிஎஸ்.

Former AIADMK minister SP Velumani is furious over the incident in which an ambulance driver was attacked and hijacked in Coimbatore. SP Velumani said that it is worrying that such incidents are happening all over the city of Coimbatore and the safety of the public is becoming a question.