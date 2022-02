முறைகேடு நடந்தால் வாக்கு எண்ணிக்கையை தடுத்து நிறுத்துவோம்.. முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி ஆவேசம்

Coimbatore

கோவை : வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது முறைகேடு நடந்தால் வாக்கு எண்ணிக்கையை தடுத்து நிறுத்துவோம் என கோவையில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி.வேலுமணி கூறியுள்ளார்.

கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நேர்மையாக நடத்திடவும், முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிவிக்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணி தலைமையில் அதிமுகவை சேர்ந்த 8 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரனிடம் மனு அளித்தனர்.

முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணி, கிணத்துக்கடவு தமோதரன், கவுண்டம்பாளையம் அருண்குமார், கோவை வடக்கு அம்மன் அர்ஜூனன் உள்ளிட்ட 8 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பின்னர் பந்தயசாலையில் அமைந்துள்ள விருந்தினர் மாளிகையில் தேர்தல் நடத்தும் சிறப்பு அதிகாரி நாகராஜன் -யிடம் நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தனர்.

English summary

Former Coimbatore minister SP Velumani has said that if there is any irregularity during the counting of votes, the number of votes will be stopped.