பொம்மை முதல்வராக ஸ்டாலின்.. தமிழகத்தில் நடப்பது குடும்ப ஆட்சி.. கோவையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி விளாசல்

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: தமிழகத்தில் 10 ஆண்டு நடந்த அதிமுகவின் ஆட்சி பொற்கால ஆட்சியாகும். இப்போது தமிழகத்தில் பொம்மை முதல்வராக ஸ்டாலின் உள்ளார். தமிழகத்தில் நடப்பது ஒரு குடும்ப ஆட்சி. திமுக ஆட்சியால் தமிழகத்துக்கு எந்த பயனும் இல்லை என கோவை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடுமையாக தாக்கி பேசினார்.

தமிழகத்தில் சொத்து வரி உயர்வு, மின்கட்டண உயர்வை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் தான் கோவை மாவட்டத்துக்கு திமுக அரசு சார்பில் புதிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தாமல் திமுக அரசு புறக்கணிப்பதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

ADMK's rule of 10 years in Tamil Nadu was a golden era. Stalin is now the puppet Chief Minister of Tamil Nadu. What is going on in Tamil Nadu is a family rule. Edappadi Palanichamy attacked the hunger strike in Coimbatore saying that Tamil Nadu is not benefited by DMK rule.