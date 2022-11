உடல் முழுவதும் ஓட்டை..ஜமேஷா முபின் மார்பை துளைத்த 2 இன்ச் ஆணி! கோவை கார் வெடிப்பு திட்டமிட்டது தானா?

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை கார் குண்டுவெடிப்பில் பலியான ஜமேஷா முபினின் உடற்கூறு ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் வெளியாகி உள்ள தகவல்கள் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதன் மூலம் அவர் தாக்குதலுக்கு திட்டமிட்டதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கோவை டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் அருகில் ஞாயிறன்று அதிகாலை கார் ஒன்று தீ பற்றியதில் அதில் இருந்த ஒருவர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததால் கார் தீ பற்றியதாக கூறப்பட்டது.

இது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், காரில் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தது யார் என்பது குறித்து தெரியாமல் இருந்தது. இதனையடுத்து தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு, எடிஜிபி தாமரைன் கண்ணன் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு நடத்தினர்.

English summary

The information released based on the autopsy results of Jamesha Mubin, the victim of the Coimbatore car blast, has caused a lot of shock. According to police sources, it has been confirmed that he planned the attack.