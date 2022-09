என்கிட்ட மோதாதீங்க! கெத்தாக பேசிய டிடிஎஃப் வாசனை கொத்தாக தூக்கிய போலீஸ்! உடனடியாக நடந்த ட்விஸ்ட்!

Coimbatore

கோவை : சமூக வலைதள பிரபலமான ஜிபி முத்துவுடன் அதிவேகமாக பயணம் செய்து சர்ச்சையில் சிக்கிய பிரபல யூட்யூபரான இடிஎப் வாசன் பெங்களூருக்கு தப்பிச்செல்ல முயன்ற நிலையில் கோவை சூலூர் போலீசார் கைது செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அவரது யூட்யூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் டிடிஎஃப் வாசன் தனது பைக்கில் 243 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பைக்கை ஓட்டிய வீடியோவை பகிர்ந்திருந்தார். இதையடுத்து பலரும் அவரை சூப்பர் மேன் என கொண்டாடி வந்தனர்.

அதே நேரத்தில் அவரது செயல் கடுமையான கண்டனங்களைப் பெற்றது. இளைஞர்களை டிடிஎஃப் வாசன் தவறாக வழிநடத்துவதாகவும், இதுகுறித்து காவல்துறையிலும் புகார் அளிக்கப்பட்ட சம்பவமும் அரங்கேறியது.

English summary

It has been reported that TTF Vasan, a famous YouTuber who was involved in a controversy after traveling at high speed with social media celebrity GP Muthu, was arrested by the Coimbatore Sulur police while he was trying to escape to Bangalore.