’ஜார்ஜ் பொன்னையா.. கேரவன் யாத்திரை’ இந்துவாக நடிக்கிறீங்களா? வானதிக்கு வந்ததே கோபம்! கொந்தளிப்பு!

கோவை : கன்னியாகுமரியில் பாத யாத்திரை மேற்கொண்ட காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி இந்துக்களுக்கு எதிராக சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய ஜார்ஜ் பொன்னையாவை சந்தித்தது குறித்து விளக்கமளிக்க வேண்டும் என கோவை சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினரும் பாஜக தலைவருமான வானதி சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தவும், காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுச்சியை ஏற்படுத்தவும் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடோ யாத்ரா' என்ற பெயரில் நடைபயணம் மேற்கொள்கிறார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் கன்னியாகுமரியில் இந்திய ஒற்றுமை நடைபயணத்தை தொடங்கிய ராகுல் காந்தி, ஏசு கடவுளா? இல்லை கடவுளின் மகனா? என்பது குறித்து பாதிரியார் ஜார்ஜ் பொன்னையாவுடன் நடத்திய உரையாடல் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இயேசு கடவுளா? பாத யாத்திரைக்கு இடையே.. பாதிரியார் ஜார்ஜ் பொன்னையாவிடம் டவுட் கேட்ட ராகுல் காந்தி!

Coimbatore mla member and BJP leader Vanathi Srinivasan has said that former Congress President Rahul Gandhi, who had made a pilgrimage to Kanyakumari, should explain his meeting with George Ponnaiah, who spoke controversially against Hindus.