ஒரு தோழியின் தாத்தா.! இன்னொரு தோழியின் அப்பா! கோவை மாணவி தற்கொலையில் மறைக்கப்படும் உண்மை?

கோவை: ஆசிரியர் பாலியல் தொல்லை காரணமாக கோவை பள்ளி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் அதிர்வலையை எற்படுத்தியுள்ளது. கோவை ஆர்.எஸ்.புரத்தில் உள்ள சின்மயா வித்யாலயா பள்ளியில் 12-ம் வகுப்பு படித்து வந்த 17 வயது மாணவி நேற்று முன்தினம் மாலை வீட்டில் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

அந்த பள்ளியின் இயற்பியல் ஆசிரியர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி என்பவர் பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்ததன் காரணமாகவே மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட திடுக்கிடும் தகவல் வெளிவந்தது.

சீரியஸ் ஆகும் கோவை மாணவி தற்கொலை சம்பவம்! ராமதாஸ் ஆவேச அறிக்கை!

English summary

Who are the two persons mentioned in the letter written by a Coimbatore student who committed suicide? The question arises. Also, Chinmaya school principal Mira Jackson has been charged under the Foxo Act for supporting an abusive teacher