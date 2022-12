கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில்.. குறிவைத்த பாஜக! பின்னணியில் கோவை கார் வெடிப்பு - சொதப்பிய ஜேபி நட்டா பூஜை

Coimbatore

கோவை: நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா மேட்டுப்பாளையத்தில் அதை தொடங்க இருந்த நிலையில், கோவையில் கார் வெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்த கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயிலில் அவர் பூஜை செய்ய திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், டெல்லி பனிமூட்டத்தால் நட்டாவின் இந்த பயணம் தாமதமானதால் அவரால் கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் செல்ல முடியவில்லை.

கடந்த அக்டோபர் மாதம் 23 ஆம் தேதி அதிகாலை கோவை மாவட்டம் உக்கடம் கோட்டைமேடு பகுதியில் கார் ஒன்றில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் காரில் இருந்த ஜமேஷ் முபின் என்பவர் உயிரிழந்தார்.

10 பேரிடம் கைமாறிய அந்த காரில் ஆணிகள், பால்ரஸ்கள் இருந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர். ஜமேஷ் முபின் வீட்டில் வெடிகுண்டுகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் வெடிமருந்து பொருட்கள் இருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

While BJP National President JP Nadda, who is on a nationwide tour, was scheduled to start it in Mettupalayam, he was scheduled to perform pooja at the Kottai Eswaran temple where the car blast took place in Coimbatore.