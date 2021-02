இந்தியாவிடம் பெற்ற கடன்... தருவோம், ஆனா தர மாட்டோம்... மலுப்பும் இலங்கை

Colombo

oi-Mohana Priya S

கொழும்பு : இந்தியாவிடம் இருந்து பெற்ற 400 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை திருப்பி தர தயாராக உள்ளதாக இலங்கை தெரிவித்துள்ளது.

கொழும்பு துறைமுகத்தில் இந்தியா, ஜப்பான், இலங்கை கூட்டு முயற்சியில் கிழக்கு கொதிகலன் முனையம் அமைக்கும் திட்டம் (இசிடி) மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் இந்த திட்டத்தில் இருந்து வெளியேறுவதாக இலங்கை அறிவித்தது இந்தியா மற்றும் ஜப்பானிற்கு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது. ஆனால் இசிடி திட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட தொகையை, 2020 ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம், கோவிட் தாக்கத்தால் லாக்டவுன் அமல்படுத்தப்பட்டதால் பிற செலவுகளுக்காக இலங்கை பயன்படுத்தியது.

ஆனால் ஊடகங்கள், எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து இது பற்றி கேள்வி எழுப்பியதால் இந்திய அரசும் வேறு வழியின்றி, இலங்கையிடம் பணத்தை திருப்பிச் செலுத்தும்படி கேட்டது. இது ட்விட்டரில் கருத்து பதிவிட்டுள்ள இலங்கை மத்திய வங்கி, இந்தியாவிடம் இருந்து பெற்ற கடன் தொகையை திருப்பிச் செலுத்த இலங்கை முடிவு செய்துள்ளது. உரிய காலத்தில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடம் செலுத்தப்படும். இந்த தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்தும்படி இந்தியாவிடம் இருந்து எந்த சிறப்பு கோரிக்கையும் விடுக்கப்படவில்லை. இரு நாட்டு கூட்டு முயற்சிகளும் தொடரும் என குறிப்பிட்டுள்ளது.

The CBSL settled its Swap facility with Reserve Bank of India as scheduled. There was no special request from India for a premature settlement as erroneously reported by certain media outlets. Discussions on future collaboration continue.

ஆனால் இது தொடர்பாக தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கருத்து பதிவிட்டுள்ள இலங்கை பொருளாதார நிபுணரும், எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,யும், முன்னாள் அமைச்சருமான ஹர்சா டி சில்வா, இலங்கையின் வெளியுறவு தோல்வி அடைந்துள்ளது. கடன் திருப்பி செலுத்தும் அளவிற்கு இலங்கையிடம் போதிய பணம் இல்லை என தெரிவித்துள்ளார்.

Truth: USD 400m SWAP was from #India SAARC facility available to all member states. It was due this month. Rollover possible only if #SriLanka had @IMFNews agreement. So, no #IMF no renewal and no additional USD 1,000m SWAP either. Reserves falling. LKR under severe pressure. https://t.co/OxWsQOK06j