இலங்கை நெருக்கடிக்கு நாங்க காரணம் இல்லைப்பா.. "அன்னிய சக்திகள்" மீது பழியை போட்ட மகிந்த ராஜபக்சே

Colombo

oi-Mani Singh S

கொழும்பு: இலங்கையின் தேசிய சொத்துக்கள் மீது குறிவைத்து இருக்கும் அன்னிய சக்திகளே நாட்டில் ஏற்பட்ட நெருக்கடிக்கு காரணம் என்று இலங்கை முன்னாள் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் அண்டை நாடான இலங்கையில் கடந்த மார்ச் மாதம் மக்கள் புரட்சி வெடித்தது. அந்நிய செலாவணி பற்றாக்குறையால் அத்தியாவசிய பொருட்களைக் கூட இறக்குமதி செய்ய முடியாத நிலைக்கு இலங்கை தள்ளப்பட்டது.

இதனால், இலங்கையில் பெட்ரோல்,டீசல் உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கும் மக்களின் அத்தியாவசிய உணவுப்பண்டங்களுக்கும் கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.

English summary

Former Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapakse's speech in the country's parliament has created a sensation that foreign forces targeting Sri Lanka's national assets are the cause of the crisis in the country.