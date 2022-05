அட்வைஸ் தேவையில்ல! வன்முறைக்கு உங்க குண்டர்கள்தான் காரணம்! மகிந்தா ராஜபக்சவுக்கு சங்காக்ரா பதிலடி..!

Colombo

கொழும்பு : இலங்கையில் வன்முறை தீர்வாகாது என இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச அறிவுரை கூறி நிலையில் உங்களது ஆதரவாளர்கள்தான் வன்மை தொடங்கியது என முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் குமார் சங்ககாரா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சுதந்திரம் பெற்ற பின்னர் இலங்கை அதன் மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், அங்கு மக்கள் போராட்டம் வெடித்துள்ளதால், ராஜபக்சே குடும்பம் கடும் சிக்கலில் உள்ளது.

இலங்கையில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை, பலமணி நேர மின்வெட்டு, தொழிற்சாலைகள் மூடல், ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் என தீவு முழுவதும் இயல்புநிலை முடங்கி இருக்கிறது.

இலங்கை: பொதுமக்கள் போராட்டம் எதிரொலி- பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் மகிந்த ராஜபக்சே

Former Sri Lankan cricketer Kumar Sangakkara has retaliated by saying that violence started in Sri Lanka after Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa advised that violence was not the answer.