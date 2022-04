இலங்கையில் மக்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு...காட்டுமிராண்டித்தனமான செயல் - செந்தில் தொண்டமான் கண்டனம்

Colombo

oi-Jeyalakshmi C

கொழும்பு: ரம்புக்கனை துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய அதிகாரிகளின் மீது உடனடி விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்களுக்கான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும்,இத்துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் வன்மையாக கண்டிக்கதக்கது என இ.தொ.காவின் தலைவர் செந்தில் தொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார். நாட்டுமக்களின் பிரச்சினைக்கு தீர்வுக்கான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு இ.தொ.கா ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, இச்சம்பவத்தில் காயமடைந்து வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் விரைவில் குணமடைய இறைவனை பிராத்திப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச பதவி விலக வலியுறுத்தி போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன. இந்த சூழ்நிலையில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

எரிபொருட்களின் விலை நேற்று நள்ளிரவு அதிகரிக்கப்பட்டமையை கண்டித்து ரம்புக்கனையில் பொதுமக்களால் ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது காவல்துறையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார். இதனைக் கண்டித்து செந்தில் தொண்டமான் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் கூறியுள்ளார்.

English summary

Sri lanka Economic crisis Police fire: (இலங்கை பொருளாதார சிக்கல் போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீஸ் துப்பாக்கிச்சூடு) Senthil Thondaman President of the Ceylon Workers Congress condemns for police fire at protest in Rambukkana. The CWC extends its deepest condolences to the families of the victims who were involved in the struggle for a solution to the problem of the natives and prayed to God for the speedy recovery of those injured and hospitalized in the incident.