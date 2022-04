இலங்கை அரசின் அசத்தல் அறிவிப்பு! முதலீடு செய்வோருக்கு ‛கோல்டன் விசா’! பொருளாதாரத்தை மீட்க நடவடிக்கை

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் ரூ.1 லட்சம் அமெரிக்க டாலருக்கு முதலீடு செய்வோர் கோல்டன் விசா திட்டத்தின் கீழ் 10 ஆண்டுகள் வரை இலங்கையில் தங்கி தொழில் செய்யலாம் என்ற அறிவிப்பை அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது.

இலங்கையில் நிலவும் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியால் அரசுக்கு எதிராக பொதுமக்கள் வீதியில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர். அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் விண்ணை தொட்டதால் தான் பொதுமக்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக கோஷமிட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் கோத்தபய ராஜபக்சே பதவி விலக வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தலைநகர் கொழும்புவில் உள்ள காலி முகத்திடலில் பொதுமக்கள் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி: வரும் செவ்வாய் முதல் பதவியை தொடர மாட்டேன் என தெரிவித்த பிரதி சபாநாயகர்

English summary

Srilanka Economic Crisis: Foreigners who deposit a minimum of $100,000 locally will be granted permission to live and work in Sri Lanka for 10 years under the "Golden Paradise Visa Program", says Srilanka government.