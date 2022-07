உள்ளே புகுந்த ராணுவம்.. அதிகாலையில் துரத்தப்பட்ட போராட்டக்காரர்கள்.. இலங்கையில் பரபரப்பு

Colombo

oi-Halley Karthik

கொழும்பு: இலங்கையின் புதிய அதிபராக ரணில் விக்கிரமசிங்க பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் மீதான அடக்குமுறை தீவிரமடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் ஜனாதிபதி அலுவலகத்திற்கு எதிரே போராட்டம் நடத்தியவர்களை அதிகாலை வேளையில் ராணுவம் வலுக்கட்டாயமாக அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றியுள்ளது.

புதிய அதிபருக்கு எதிராகவும் நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் ராணுவத்தின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Following the inauguration of Ranil Wickremesinghe as the new President of Sri Lanka, the repression of protesters has intensified. In this case, the army forcibly evicted those who protested in front of the President's office in the early hours of the morning.