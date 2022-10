16 வயசுதான்.. சிறுமி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. பாஜக அமைச்சர் மகனுக்கு தொடர்பு? பரபரக்கும் திரிபுரா

News

oi-Halley Karthik

அகர்தலா: திரிபுராவில் 16 வயது சிறுமி பாலியல் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் அம்மாநில பாஜக அரசின் அமைச்சரின் மகன் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளன.

இந்த விவகாரத்தில் அமைச்சரின் மகனை காவல்துறை கைது செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இந்த பிரச்னை தற்போது அம்மாநிலத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Opposition parties have alleged that the son of the minister of the BJP government is involved in the case of gang rape of a 16-year-old girl in Tripura. The police are insisting that the minister's son should be arrested in this matter. This issue has created a lot of excitement in the state.