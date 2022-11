மாமன் மகனிடம் போனில் பேசிவிட்டு.. ஓடும் ரயில் முன் பாய்ந்து கல்லூரி மாணவி தற்கொலை..கடலூரில் சோகம்

Cuddalore

கடலூர்: கடலூர் சிதம்பரம் அருகே ரயில் முன் பாய்ந்து கல்லூரி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாமா பையனை திருமணம் செய்து வைக்க காலதாமதம் செய்ததால் விரக்தியில் கல்லூரி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் முதல் கட்ட தகவல்கள் கூறுகின்றன. இந்த சம்பவம் பற்றிய விவரம் வருமாறு:-

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே வல்லம் படுகை என்ற ஊர் உள்ளது. வல்லம்படுகை மெயின்ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் கணேச மூர்த்தி என்ற செல்வம்.

இவரது மகள் கிருத்திகா கடலூரில் உள்ள ஒரு தனியார் ஒரு கல்லூரியில் பி.காம் 3 ஆம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.

English summary

A college student committed suicide by jumping in front of a train near Chidambaram, Cuddalore. Initial reports also say that the college student committed suicide out of frustration as her uncle delayed her marriage to the boy.