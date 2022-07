நிஜ ‘வெண்ணிலா கபடி குழு’ கிளைமாக்ஸ்! களத்தில் மரித்த வீரர்! கபடி கபடி சொல்லும் போதே பிரிந்த உயிர்!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : வெண்ணிலா கபடி குழு திரைப்படத்தில் வருவது போல கபடி போட்டியில் கலந்து கொண்ட வீரர் இறுதியாக ரைடு சென்றபோது எதிரணியினர் அவரை பிடித்த நிலையில் களத்திலேயே மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் வரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆண்டு இயக்குனர் சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த வெண்ணிலா கபடி குழு திரைப்படம் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றது. இந்த படத்தில் விஷ்ணு விஷால் விஜய் சேதுபதி கிஷோர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

ஒரு சாதாரண கிராமத்து கபடி வீரர்கள் மிகப்பெரிய கபடி தொடர் எப்படி ஜெய்கிறார்கள்? அவர்களது வாழ்க்கை முறை சாதி விளையாட்டில் இருக்கும் அரசியல் என எதார்த்தமான நிலவரத்தை பதிவு செய்த இந்த திரைப்படம் பலரது விருப்பமான தேர்வாக உள்ளது.

English summary

Just like the vennila kabadi kulu in the movie, the incident where the player who participated in the kabaddi match finally went for a ride fell unconscious on the field while the opponents were holding him, causing shock and sadness.