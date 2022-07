8 நாட்களாக மருத்துவமனையில் கிடக்கும் கள்ளக்குறிச்சி மாணவியின் உடல்.. தீவிர போலீஸ் பாதுகாப்பு!

Cuddalore

oi-Vishnupriya R

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கனியாமூரில் உள்ள தனியார் பள்ளி விடுதியில் உயிரிழந்த மாணவியின் உடல் மறுபிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகும் மருத்துவமனையிலேயே வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் அடுத்த கனியாமூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்த 17 வயது மாணவி இறந்துவிட்டார். இவரது உடலுக்கு கடந்த 14 ஆம் தேதி கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை நடைபெற்றது.

இந்த பரிசோதனை முடிவுகள் தெரியும் வரை மாணவியின் உடலை வாங்க மாட்டோம் என பெற்றோர் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து அடுத்த நாள் மாணவியின் பெற்றோர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

English summary

Kallakurichi 17 years old student's body was in hospital with full protection. Today Cremation to be done for her?