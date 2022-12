ஹாய் தங்கம்.. கடலூர் வந்த டிடிஎஃப் வாசன் அட்ராசிட்டி.. 5 பிரிவுகளில் வழக்கு! போலீஸின் வாத்தி ரெய்டு

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : அதிவேகமாக பைக் ஓட்டுவது, சினிமா படங்களில் வருவது போல ஸ்டண்ட் செய்து யூட்யூபில் பிரபலமான டிடிஎஃப் வாசன் இன்று கடலூர் வந்தபோது அவரை காண ரசிகர்கள் அதிகளவில் கூடியதால் போலீசார் தடியடி நடத்தி விரட்டியதாகவும், ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்தவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. வாசன் மீதும் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் பாய்ந்துள்ளன.

எங்கெங்கு காணினும் வாசனடா என்பது போல கடந்த சில நாட்களாகவே டிடிஎஃப் வாசன் குறித்த பதிவுகள் தான் சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்து இருக்கிறது. அவரது பிறந்தநாளுக்கு அவரைக் காண ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்த ரசிகர்கள் தான் தற்போது ஹாட் டாபிக்.

கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த பிரபல பைக் ரைடரான டிடிஎஃப் வாசன் தான் பயணம் செய்யும் வீடியோக்களை யூடியூபில் பதிவேற்றியதை அடுத்து அவருக்கு சுமார் 27 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்கள் உள்ளனர்.

தொலைந்து போன கவாஸக்கி சூப்பர் பைக்? எனக்காக ப்ரேய் பண்ணுங்க ப்ளீஸ்! உடைந்து பேசிய டிடிஎஃப் வாசன்!

English summary

When TTF Vasan, who is famous on YouTube for riding a bike at high speed and doing stunts like in movies, came to Cuddalore today, the police chased him away with batons and a case has been registered against those who did not wear helmets.